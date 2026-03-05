Форма поиска по сайту

05 марта, 18:51

АТОР заявила, что страны Персидского залива уже покинули около 15,8 тыс россиян

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Страны Персидского залива покинули около 15,8 тысячи россиян, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным ассоциации, за сутки из ОАЭ смогли улететь примерно 7 тысяч россиян, при этом 3,9 тысячи покинули страну с начала четверга, 5 марта. Вывоз пассажиров продолжатся, за день было выполнено 35 рейсов из Дубая и Шарджи.

В период с 2 по 4 марта из ОАЭ и Омана российские и иностранные авиакомпании выполнили 64 рейса, благодаря чему в Россию вернулись 12,2 тысячи пассажиров. Самолеты пребывают в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и ряд других городов.

В настоящий момент должны вылететь еще 11 рейсов. Если они будут выполнены, по итогам 5 марта из стран Персидского залива в Россию вылетят около 90 самолетов и примерно 17,5 тысячи пассажиров.

Это происходит на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке – Израиль и США нанесли удары по Ирану 28 февраля. После этого Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В связи с текущими событиями Израиль, Иран и другие государства региона ввели ограничения на использование воздушного пространства.

Для их скорейшего возвращения россиян на родину Минтранс, МИД, МЧС и Минэкономразвития РФ, а также Росавиация, Российский союз туриндустрии (РСТ), отечественные и зарубежные авиакомпании начали прорабатывать пути восстановления полетов.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
