05 марта, 18:04

Политика

Путин отметил опасность зарубежных средств связи для российских военных

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

На фронте службы коммуникации, не контролируемые Россией, могут быть напрямую опасны для военнослужащих, сообщил Владимир Путин на встрече с российскими женщинами в преддверии 8 Марта.

В частности, он обсудил вопросы ограничения Telegram с военным связистом Ириной Годуновой. Она согласилась с тем, что использование систем связи, которые не являются российскими, опасно для личного состава, и подтвердила, что работают специальные виды связи Минобороны.

Годунова добавила, что на фронте использовался Telegram, однако это "вражеский вид связи". Кроме того, она указала на то, что необходимо доработать мессенджер МАХ.

Ограничения в работе Telegram начали вводиться в стране с 10 февраля. Роскомнадзор объяснил, что мессенджер не выполняет требования российского закона. Например, было проигнорировано примерно 150 тысяч запросов Минцифры на удаление противоправного контента.

Кроме того, платформу обвинили в содействии незаконному распространению персональных данных россиян через сервисы "интернет-пробива", вплоть до формирования досье.

