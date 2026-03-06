РИА Новости: Израиль применил фосфор при ударах по Ливану

Фото: depositphotos/adameq2

Авиация Израиля применила снаряды с фосфором при ударах по населенным пунктам Ливана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанский военно-полевой источник.

Отмечается, что снаряды с фосфором были применены при бомбардировках 15 населенных пунктов на юге страны.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля, когда Израиль и США нанесли первые удары по Ирану. В ответ на это республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Также организация "Хезболла" начала обстрел с территории Ливана Израиля, на что израильская сторона начала отвечать. В результате этих ударов погиб начальник штаба разведки военного крыла "Хезболлы" Хусейн Маклед.