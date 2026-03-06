График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Фото: пресс-служба комплекса социального развития Москвы

Некоторые социальные учреждения Москвы изменят график работы в преддверии Международного женского дня. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она обратила внимание, что в честь 8 Марта москвичек ждет разнообразная праздничная программа с концертами, выставками и мастер-классами. При этом власти постарались сделать все, чтобы жители могли получать помощь и поддержку в праздничные дни.

В частности, поликлиники, центры женского здоровья и ветклиники сохранят привычный график или будут работать в сокращенном режиме. Воскресенье и понедельник, 8 и 9 марта, станут выходными для центров московского долголетия, центров занятости, семейных и реабилитационных центров.

Телефоны психологической помощи и социальный патруль продолжат работу для реагирования на экстренные случаи. Без выходных также будет вести прием Единый центр поддержки бойцов СВО и членов их семей, уточнила вице-мэр.

В частности, взрослые поликлиники 7 марта будут открыты с 09:00 до 18:00, а 8 и 9 марта – с 09:00 до 16:00. Кабинеты дежурного врача будут работать во все дни в часы работы медорганизаций.

Детские поликлиники 7 марта будут принимать пациентов с 09:00 до 15:00. Помощь на дому будет оказываться 7, 8 и 9 марта в указанный временной период.

Травматологические отделения продолжат работать ежедневно с 08:00 до 22:00 или круглосуточно. Молочно-раздаточные пункты также сохранят график с 06:30 до 15:00.

Центры женского здоровья и женские консультации 7 марта будут открыты с 09:00 до 18:00. На следующий день будут функционировать только те учреждения, которые имеют 10 и более участков. 9 марта женские консультации и ЦЖЗ будут вести прием до 16:00.

Между тем школы и колледжи в праздники будут закрыты. Расписание центров дополнительного образования можно узнать на их сайтах.

МФЦ не будут принимать заявителей только 8 марта. В остальные дни центры продолжат работать по обычному графику.

Изменятся также часы работы столичных ЗАГСов. Например, 7 марта все дворцы бракосочетания будут открыты до 17:00, следующий день станет выходным для всех учреждений. 9 и 10 марта заявления будут приниматься только во Дворцах бракосочетания № 1 и 4, остальные будут закрыты. При этом подать заявление на регистрацию брака можно через портал "Госуслуги" и mos.ru.

Архивно-информационный отдел не будет работать все праздничные дни. С 11 марта все подразделения ЗАГС вернутся к обычному графику работы.

Во всех центрах московского долголетия 8 и 9 марта станут выходными. В предпраздничный день, 7-го числа, будут работать все центры, кроме 11 флагманских.

Центр "Профессии будущего", центры занятости "Моя карьера" и "Моя работа", учебный центр "Профессионал", реабилитационные и семейные центры 7, 8 и 9 марта также будут закрыты для посещения.

Для получения экстренной социальной и психологической помощи детям круглосуточно работают телефоны 051 и 8 (495) 051. Для приема обращений также работают мобильные телефоны семейных центров в каждом округе города, узнать их можно на сайте "Мой семейный центр". Круглосуточная психологическая поддержка для всех горожан доступна по вышеуказанным номерам.

Центр соцадаптации имени Глинки в праздники будет работать в обычном режиме. Срочную помощь можно будет получить в приемном отделении по адресу улица Иловайская, дом 22 и в отделении "Дмитровское" на улице Ижорская, дом 21, строение 3, а также в пунктах обогрева.

Мобильные бригады "Социального патруля" продолжат круглосуточную работу. Встретив на улице бездомного человека, москвичи могут позвонить по телефонам +7 (499) 357-01-80, +7 (903) 720-15-08 или в единую службу помощи 112.

Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей 7–9 марта будет работать в штатном режиме с 09:00 до 21:00. При этом читальные залы Главархива Москвы будут недоступны в указанные дни. 10 марта они откроются по расписанию с 12:00.

Кроме того, с 7 по 9 марта изменится график работы некоторых государственных ветклиник ГБУ "Мосветобъединение". Первомайский участок будет закрыт 8 марта, Нижегородский – с 7 по 9 марта, Солнцевский, "Кленово", "Птичное", "Саларьево" и "Щербинка" – 8-го числа. Остальные госветклиники продолжат принимать пациентов в обычном режиме.

Московская станция по борьбе с болезнями животных по адресу улица Юннатов, дом 16А продолжит работать ежедневно и круглосуточно. Контакт-центр госветслужбы будет также принимать звонки по телефону +7 (495) 612-12-12.

Ранее москвичей предупредили, что вечерний разъезд в Москве в предпраздничную пятницу, 6 марта, начнется раньше обычного.

Вместе с тем до воскресенья, 8 марта, будет затруднено движение вблизи крупных ТЦ и цветочных рынков. Ожидается, что в районе Рижского рынка, на проспекте Мира, на Новорижской эстакаде, в Водопроводном и 2-м Крестовском переулках время в пути может увеличиться в 2–4 раза.

При этом парковка у Рижского рынка будет запрещена в период с 6 по 8 марта. Ограничение вводится на дублере Третьего транспортного кольца (ТТК) у дома 88, строения 1, по проспекту Мира – между Водопроводным переулком и проспектом Мира.