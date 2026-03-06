Москвичей предупредили о раннем вечернем разъезде 6 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Вечерний разъезд в Москве в предпраздничную пятницу, 6 марта, начнется раньше обычного. Об этом напомнила пресс-служба столичного Дептранса.

"Сегодня короткий рабочий день. Вечерний разъезд начнется раньше обычного – уже с 15:30", – уточнили в ведомстве.

Вместе с тем до воскресенья, 8 марта, будет затруднено движение вблизи крупных ТЦ и цветочных рынков. Ожидается, что в районе Рижского рынка, на проспекте Мира, на Новорижской эстакаде, в Водопроводном и 2-м Крестовском переулках время в пути может увеличиться в 2–4 раза.

В связи с этим москвичам рекомендовали планировать поездки заранее, а также в выходные по возможности пользоваться городским транспортом.

Ранее аналитики ЦОДД спрогнозировали увеличение числа поездок на личном транспорте более чем на 2% в связи с подготовкой к Международному женскому дню.

При этом парковка у Рижского рынка будет запрещена в период с 6 по 8 марта. Ограничение вводится на дублере Третьего транспортного кольца (ТТК) у дома 88, строения 1, по проспекту Мира – между Водопроводным переулком и проспектом Мира.

Вместе с тем 8 и 9 марта москвичи смогут парковаться в городе бесплатно. Это относится в том числе к парковкам с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и к зонам динамического тарифа.

Также 7–9 марта будет скорректирован график движения поездов. В эти дни запустят дополнительные экспрессы между Москвой и Калугой, Рязанью, Тулой и Владимиром.

Изменения вносятся в праздничные дни специально, чтобы горожане могли спланировать для себя удобный маршрут и посетить различные мероприятия.