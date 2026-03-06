График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта, 08:40

Транспорт

Москвичей предупредили о раннем вечернем разъезде 6 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Вечерний разъезд в Москве в предпраздничную пятницу, 6 марта, начнется раньше обычного. Об этом напомнила пресс-служба столичного Дептранса.

"Сегодня короткий рабочий день. Вечерний разъезд начнется раньше обычного – уже с 15:30", – уточнили в ведомстве.

Вместе с тем до воскресенья, 8 марта, будет затруднено движение вблизи крупных ТЦ и цветочных рынков. Ожидается, что в районе Рижского рынка, на проспекте Мира, на Новорижской эстакаде, в Водопроводном и 2-м Крестовском переулках время в пути может увеличиться в 2–4 раза.

В связи с этим москвичам рекомендовали планировать поездки заранее, а также в выходные по возможности пользоваться городским транспортом.

Ранее аналитики ЦОДД спрогнозировали увеличение числа поездок на личном транспорте более чем на 2% в связи с подготовкой к Международному женскому дню.

При этом парковка у Рижского рынка будет запрещена в период с 6 по 8 марта. Ограничение вводится на дублере Третьего транспортного кольца (ТТК) у дома 88, строения 1, по проспекту Мира – между Водопроводным переулком и проспектом Мира.

Вместе с тем 8 и 9 марта москвичи смогут парковаться в городе бесплатно. Это относится в том числе к парковкам с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и к зонам динамического тарифа.

Также 7–9 марта будет скорректирован график движения поездов. В эти дни запустят дополнительные экспрессы между Москвой и Калугой, Рязанью, Тулой и Владимиром.

Изменения вносятся в праздничные дни специально, чтобы горожане могли спланировать для себя удобный маршрут и посетить различные мероприятия.

Рижский рынок в Москве оказался переполнен в преддверии 8 Марта

Читайте также


транспортгород

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика