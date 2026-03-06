Собянин: Москва сохраняет лидерство по безопасности на дорогах в стране

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва продолжает лидировать среди регионов России по уровню безопасности дорожного движения, рассказал Сергей Собянин на своей странице в MAX.

Он напомнил, что важную роль в этом играет внедрение в управление светофорами технологий искусственного интеллекта (ИИ). В настоящее время к ИИ подключено уже 70% от их общего числа, указал градоначальник.

"В 2025 году данные со светофоров начали передаваться в навигационные сервисы – это уникальная практика для России и Европы. К тому же, на них заработала система видеоаналитики, которая распознает трамвай на дороге и предоставляет ему приоритет для проезда", – отметил Собянин.

В планах столичных властей на этот год увеличить долю "умных" светофоров и впервые в мире запустить проект по управлению дорожным движением целого микрорайона при помощью ИИ. Пилотный проект планируется реализовать в Тушине.

"Также уровень безопасности дорожного движения растет благодаря обустройству пешеходных переходов, изменению скоростного режима, установке новых светофоров и дорожных камер. В прошлом году было выполнено порядка 700 подобных мероприятий", – резюмировал мэр.

Ранее стало известно, что на более чем 20 сложных перекрестках города создадут вафельную разметку. Это необходимо, так как на этих перекрестках в часы пик формируется наибольшая загрузка. Вафельная разметка, в частности, обеспечивает свободный проезд для экстренных служб.

