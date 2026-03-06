График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта, 09:58

Мэр Москвы

Собянин: Москва сохраняет лидерство по безопасности на дорогах в стране

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва продолжает лидировать среди регионов России по уровню безопасности дорожного движения, рассказал Сергей Собянин на своей странице в MAX.

Он напомнил, что важную роль в этом играет внедрение в управление светофорами технологий искусственного интеллекта (ИИ). В настоящее время к ИИ подключено уже 70% от их общего числа, указал градоначальник.

"В 2025 году данные со светофоров начали передаваться в навигационные сервисы – это уникальная практика для России и Европы. К тому же, на них заработала система видеоаналитики, которая распознает трамвай на дороге и предоставляет ему приоритет для проезда", – отметил Собянин.

В планах столичных властей на этот год увеличить долю "умных" светофоров и впервые в мире запустить проект по управлению дорожным движением целого микрорайона при помощью ИИ. Пилотный проект планируется реализовать в Тушине.

"Также уровень безопасности дорожного движения растет благодаря обустройству пешеходных переходов, изменению скоростного режима, установке новых светофоров и дорожных камер. В прошлом году было выполнено порядка 700 подобных мероприятий", – резюмировал мэр.

Ранее стало известно, что на более чем 20 сложных перекрестках города создадут вафельную разметку. Это необходимо, так как на этих перекрестках в часы пик формируется наибольшая загрузка. Вафельная разметка, в частности, обеспечивает свободный проезд для экстренных служб.

Читайте также


мэр Москвытранспортгород

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика