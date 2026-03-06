Пострадавшие при обрушении кровли в Нижнем Новгороде находятся в больнице

Фото: MAX/"Прокуратура Нижегородской области"

Двое детей, пострадавших при обрушении кровли в Нижнем Новгороде, находятся в больнице, рассказал мэр города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате инцидента также погиб 13-летний подросток. Обрушение же произошло в неэксплуатируемом здании. Сейчас на месте случившегося работают аварийно-спасательные отряды и правоохранители.

"Сейчас двое других мальчишек находятся в больнице, их обследуют. Поступает информация, что обошлось без серьезных последствий", – подчеркнул Шалабаев.

Кроме того, он выразил соболезнования родителям погибшего.

ЧП произошло на Станционной улице 6 марта. Кровля сооружений обрушилась во время прогулки подростков. Региональная прокуратура заявила, что в рамках проверки будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также требований закона при консервации неэксплуатируемых объектов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

