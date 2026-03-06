График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 17:59

Происшествия

Подросток погиб при обрушении кровли нежилого здания в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Нижегородской области"

Обрушение кровли нежилого здания произошло в Нижнем Новгороде. В результате погиб один человек, сообщила региональная прокуратура.

По данным ведомства, ЧП случилось на Станционной улице в Сормовском районе. Кровля сооружения обрушилась во время прогулки подростков.

В рамках проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также требований закона при консервации неэксплуатируемых объектов.

Согласно информации регионального главка МЧС РФ, пострадали два человека.

В свою очередь, администрация Сормовского района города заявила, что нежилое здание, кровля которого обрушилась, не использовалось и его готовили к сносу, оно было огорожено забором.

Ранее обрушение кровли произошло в одном из цехов завода по производству металлоконструкций в Тульской области. Размер обрушившейся площади составил около 1,2 тысячи квадратных метров.

В момент происшествия внутри цеха находились 42 сотрудника, из которых 2 оказались заблокированы обломками, остальные успешно покинули помещение. Вскоре выяснилось, что оказавшиеся под обрушением люди погибли.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

Обрушение произошло в техническом помещении в Москве

