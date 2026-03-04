Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 17:28

Происшествия

Один человек погиб после обрушения кровли цеха в Тульской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Один человек погиб в результате обрушения кровли одного из цехов завода по производству металлоконструкций в Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Инцидент произошел в городе Узловая на Заводской улице. Площадь обрушения составила 1,2 тысячи квадратных метров.

Согласно предварительным сведениям, в момент ЧП в цехе находились 42 человека, из которых 40 самостоятельно эвакуировались.

В настоящее время пожарно-спасательные подразделения продолжают искать еще одного сотрудника, остающегося под завалами.

Ранее схожее ЧП произошло на предприятии в Краснинском округе Липецкой области. Там из-за скопления снега обрушилась крыша завода "Моторинвест". Площадь крушения составила около 10% от всего здания.

В результате пострадали 8 человек, из них 4 находились в тяжелом состоянии, а остальные – в состоянии средней тяжести. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

Обрушение произошло в техническом помещении в Москве

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика