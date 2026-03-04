Один человек погиб после обрушения кровли цеха в Тульской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Один человек погиб в результате обрушения кровли одного из цехов завода по производству металлоконструкций в Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Инцидент произошел в городе Узловая на Заводской улице. Площадь обрушения составила 1,2 тысячи квадратных метров.

Согласно предварительным сведениям, в момент ЧП в цехе находились 42 человека, из которых 40 самостоятельно эвакуировались.

В настоящее время пожарно-спасательные подразделения продолжают искать еще одного сотрудника, остающегося под завалами.

Ранее схожее ЧП произошло на предприятии в Краснинском округе Липецкой области. Там из-за скопления снега обрушилась крыша завода "Моторинвест". Площадь крушения составила около 10% от всего здания.

В результате пострадали 8 человек, из них 4 находились в тяжелом состоянии, а остальные – в состоянии средней тяжести. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

