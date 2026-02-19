Повреждение теневого навеса катка произошло на юге Москвы

Фото: 123RF.com/blinow61

Повреждение теневого навеса открытого катка произошло на Днепропетровской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Южного административного округа города.

В момент инцидента ледяная площадка не работала. Из людей никто не пострадал.

Ранее сообщалось о разрушении подвесного потолка в самой большой аудитории второго корпуса РЭУ имени Г. В. Плеханова. Предварительно, повреждения были вызваны резкими перепадами температуры воздуха.

В результате обрушились отдельные панели потолка, вода попала на пол и парты. После этого занятия в помещении приостановили, администрация вуза взяла ситуацию на контроль.

При этом угрозы безопасности людей в других частях здания не было, остальные аудитории работали штатно, утверждали журналисты.