График работы "Почты России" изменится в Москве в праздничные выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы

График работы отделений "Почты России" изменится в столичном регионе в праздничные выходные. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

Накануне Дня защитника Отечества, 22 февраля, почтовые отделения закроются на час раньше. Исключения затронут офисы, которые выдают заказы с маркетплейсов.

23-е число станет для всех отделений почты в Москве и Подмосковье выходным днем. Исключением станут круглосуточные филиалы, которые находятся на Мясницкой улице и Смоленской площади. Также работу в обычном режиме продолжат отделения, выдающие заказов с маркетплейсов.

Кроме того, 23 февраля почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и издания периодической печати. Пенсии и пособия они принесут по графику, согласованному с региональными отделениями Соцфонда России. К обычному формату работы почтовые отделения вернутся во вторник, 24 февраля.

В предстоящие праздничные выходные также изменится расписание электричек. 21 и 22 февраля они будут курсировать по расписанию субботы, 23-го числа – по графику воскресенья, а 24-го – по расписанию понедельника. Помимо этого, для обслуживания пассажиров назначат дополнительные экспрессы.