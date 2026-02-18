Телебашни РТРС включат тематическую подсветку 23 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Телебашни Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) включат тематическую архитектурно-художественную подсветку 23 февраля. Об этом сообщила пресс-служба сети.

Ролик "23 февраля – День защитника Отечества" можно будет увидеть на медиафасаде Останкинской телебашни в Москве в цветах российского флага с изображением воина со щитом.

Также поздравления "С Днем защитника Отечества!" и "23 февраля – с праздником!" появятся на панно башен в Воронеже, Нальчике, Саратове, Уфе, Челябинске и Черкесске. Кроме того, будут выведены эмблема российской армии, региональная символика и логотип "25 лет РТРС".

На высотках РТРС в Астрахани, Брянске, Калининграде и Кызыле включат бегущую строку "За веру в Отечество! Слава защитникам Родины!", изображения воинских ордеров и медалей, а также знамен родов войск. Шпиль телебашни в Омске в этот день стилизуют под Вечный огонь.

Монумент "Родина-мать зовет!" и Красная звезда будут показаны на башнях Благовещенска, Великого Новгорода, Костромы, Новосибирска, Оренбурга, Ростова-на-Дону, Симферополя, Твери и Ярославля. На гранях можно будет заметить георгиевскую ленту, камуфляжную расцветку, изображения Знамени Победы, военной техники и салюта.

Тематические шоу покажут на высотках в Грозном, Иркутске, Казани, Махачкале, Мурманске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Перми, Санкт-Петербурге, Саранске, Тамбове, Улан-Удэ и других городах страны.

В связи с празднованием Дня защитника Отечества текущая неделя завершится трехдневными выходными с 21 по 23 февраля. Рабочий день в пятницу, 20 февраля, не будет коротким, поскольку он не предшествует непосредственно праздничному дню.