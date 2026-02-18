18 февраля, 10:02Мэр Москвы
Собянин сообщил, что 23 февраля парковка в Москве будет бесплатной
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В День защитника Отечества, 23 февраля, парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.
Мэр подчеркнул, что это касается и парковок с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зон динамического тарифа. При этом парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме.
Также в праздничные выходные, 21–23 февраля, изменится график электричек. 21 и 22 февраля составы будут курсировать по расписанию субботы, а 23-го числа – по графику воскресенья. 24 февраля электрички будут следовать по расписанию понедельника.
В эти дни назначат и дополнительные экспрессы. Расписание изменят, чтобы пассажиры могли спланировать поездки в выходные и посетить массовые мероприятия.