Собянин сообщил, что 23 февраля парковка в Москве будет бесплатной

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В День защитника Отечества, 23 февраля, парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что это касается и парковок с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зон динамического тарифа. При этом парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме.

Также в праздничные выходные, 21–23 февраля, изменится график электричек. 21 и 22 февраля составы будут курсировать по расписанию субботы, а 23-го числа – по графику воскресенья. 24 февраля электрички будут следовать по расписанию понедельника.

В эти дни назначат и дополнительные экспрессы. Расписание изменят, чтобы пассажиры могли спланировать поездки в выходные и посетить массовые мероприятия.

