Собянин рассказал о высокотехнологичном транспортном производстве Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва – один из ключевых центров транспортного машиностроения России. В настоящее время около 760 московских предприятий выпускают электронику и приборы для автомобилей, поездов, погрузочной техники и дорожной инфраструктуры, сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

По его словам, отрасль активно растет. В 2025 году производство деталей для электродвигателей увеличилось в 2,3 раза, а выпуск комплектующих для автотранспорта – вдвое. Почти на 4% выросло производство систем электрической сигнализации и оборудования для управления движением на железных и автомобильных дорогах, в портах и на аэродромах.

При поддержке правительства Москвы предприятия внедряют инновации, которые делают поездки комфортнее: современное освещение, дорожную разметку, интеллектуальные светофоры, электрозарядные станции и высокотехнологичные знаки.

Градоначальник отметил, что продукция московских машиностроителей востребована не только в столице, но и в других регионах России.

Компания "Нанотехнологический центр композитов" – резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" – разрабатывает и выпускает продукцию из современных материалов. В ассортименте – композитные лотки, защитные футляры для газовых труб, перила и дорожные плиты. Эти изделия востребованы на ключевых инфраструктурных объектах страны: мостах, путепроводах, гидротехнических сооружениях и энергообъектах.

Перила производства компании установлены на автомобильных и железных дорогах по всей России. Их применяли при строительстве более 30 мостов и путепроводов на федеральных трассах, на защитных дамбах Санкт-Петербурга и железнодорожном мосту Транссиба в Иркутской области.

Также среди разработок – стеклопластиковые лотки для сбора и отвода воды с проезжей части. Они приходят на смену традиционным материалам, так как отличаются повышенной износостойкостью и долговечностью.

Еще один резидент "Технополис "Москва" – компания "ДиагностикаМ" – занимается разработкой и выпуском инновационной поисково-досмотровой и рентгеновской техники. Оборудование предприятия используется на железнодорожных вокзалах, в крупнейших аэропортах России и в Московском метрополитене.

Системы "ДиагностикаМ" отличаются высокой точностью обнаружения и надежностью – качествами, критически важными для транспортной безопасности. Они позволяют оперативно выявлять запрещенные предметы и материалы, снижая риски для пассажиров и персонала. Продукция компании успешно эксплуатируется более чем в 50 странах мира.

Уточняется, что статус резидента ОЭЗ "Технополис "Москва" позволяет компаниям существенно снизить налоговую нагрузку. Они освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и транспорт на 10 лет, налог на прибыль для них составляет всего 2 вместо 25%. Также резиденты не платят таможенные пошлины и НДС при ввозе оборудования.

Компания "Белый свет 2 000", участник Московского инновационного кластера, помогает обустраивать столичное метро. Предприятие выпускает профессиональное оборудование для систем аварийного освещения: светильники, эвакуационные указатели, блоки питания, источники бесперебойного питания и аккумуляторы.

Продукция компании установлена на полуперегонах от станции "Давыдково", в тоннелях от "Нижегородской" до "Косина", а также в депо "Варшавское". В 2025 году световые указатели появились на Троицкой и Сокольнической линиях метро. Оборудование используется и за пределами столицы – например, в Байкальском железнодорожном тоннеле, на вокзалах Брянска и Казани.

Город поддержал предприятие грантом от Московского инновационного кластера, компенсировав часть затрат на покупку оборудования.

Также развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы опирается на действующие меры поддержки промышленности. В 2025 году город заключил несколько офсетных контрактов с местными производителями.

По одному из таких соглашений завод "Спецкабель" запустит выпуск 315 видов кабельно-проводниковой продукции. Многие из них уже активно используются в городском хозяйстве – например, в метро. Там применяются кабели с защитой от грызунов, кабели для электропитания поездов и огнестойкие кабели, обеспечивающие безопасность при пожаре. Оборудование задействовано в системах связи, информационных сетях и противопожарной защите.

Компания "Информтехтранс" – резидент технопарка "Калибр" – уже более 25 лет разрабатывает радиоэлектронное оборудование и комплексные решения для автоматизации движения городского транспорта.

Предприятие создает технологии интеллектуального управления светофорами, системы информирования водителей и пешеходов, а также инструменты контроля и распределения транспортных потоков. Эти разработки помогают снижать заторы и повышать безопасность на дорогах.

В Москве на данный момент работает более 4 тысяч светофорных объектов, из них свыше 700 оснащены оборудованием "Информтехтранс". Особенность продукции – полная локализация производства: все выпускается в столице из отечественных деталей.

Продукция компании востребована не только в регионах России, но и за рубежом. Город поддерживает предприятие в развитии выставочной деятельности: например, в 2025 году разработки были представлены на выставке "Та самая Москва" и на "Иннопроме" в Екатеринбурге.

Компания "АИР Магистраль" разрабатывает инновационные решения для повышения безопасности дорожного движения в России. Предприятие выпускает дорожные знаки, светофоры, ограждения и автономные системы светового оповещения. С 2022 года компания является якорным резидентом технопарка "Мосгормаш" и пользуется соответствующими льготами, а также входит в Московский инновационный кластер.

В числе разработок – светящиеся дорожные знаки толщиной всего 4 миллиметра, система подсветки светофоров и переходов, а также демпфирующий прицеп "Гаврош", снижающий тяжесть последствий аварий.

Заказчиками выступают Центр организации дорожного движения правительства Москвы и другие профильные организации столицы и регионов. Также компания получила поддержку в виде гранта на оборудование в размере 15 миллионов рублей от Московского инновационного кластера.

Компания "Гринком", российский производитель малогабаритной дорожно-строительной техники, вносит значительный вклад в развитие транспортной инфраструктуры столицы. Сваебойные установки МСУ-1200М задействованы при строительстве федеральных трасс М-12 и М-4, а также при ремонте и замене барьерных ограждений на дорогах Москвы, что повышает безопасность и снижает риск тяжелых последствий при ДТП.

В частности, машина для укладки бордюрного камня МБМ-250 позволяет ускорить и упростить этот вид работ. При поддержке Московского инновационного кластера компания компенсировала затраты на патентование своих разработок в России – сумма поддержки составила 300 тысяч рублей.

Проект "Электрические маневровые тяговые машины "Антей" разрабатывает и выпускает технику для перемещения подвижного состава на железнодорожных путях промышленного и городского транспорта. Стартап получил мощный импульс после победы в конкурсе "Новатор Москвы" в 2023 году. Команда провела масштабную работу по импортозамещению, заменив большинство компонентов отечественными.

В настоящее время выпускается модель Т1 – компактный ручной тягач для легких составов. Параллельно идет разработка более мощной машины А2, способной перемещать составы весом до 1 тысячи тонн. Ее планируют использовать в депо будущей высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

В числе партнеров – "Метровагонмаш", "Трансмашхолдинг" и предприятия городского транспорта. В октябре 2025 года машина поступила в электродепо "Варшавское" для нужд "Метровагонмаш-Сервис". Сегодня оборудование стартапа работает уже в четырех депо Московского метрополитена. В планах – оснастить все современные депо, обслуживаемые партнером.

Еще одна разработка – "Биметаллический контактный рельс", система подачи электроэнергии к поездам метро. Новое решение снижает потери напряжения, повышает безопасность и надежность движения, уменьшает риск незапланированных остановок и экономит электроэнергию. В 2024 году проект стал финалистом конкурса "Новатор Москвы" в номинации "Транспорт и логистика". В рамках пилотного проекта рельс уже установлен на парковых путях электродепо "Калужское".

"Благодаря мерам городской поддержки, кооперации с заказчиками и фокусу на импортозамещение столичные предприятия транспортного машиностроения обеспечивают потребности Москвы и наращивают поставки в регионы России и на международные рынки", – заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в ОЭЗ "Технополис "Москва" появилось 11 промышленных и общественно-деловых объектов. 7 из них были построены при участии города, а остальные – на средства частных инвесторов. Общая площадь построенных объектов составила более 360 тысяч квадратных метров.