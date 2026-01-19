11 новых объектов появилось в ОЭЗ "Технополис "Москва" в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2025 году в ОЭЗ "Технополис "Москва" появилось 11 промышленных и общественно-деловых объектов. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, передал портал мэра и правительства столицы.

По словам вице-мэра, 7 из 11 объектов были построены при участии города, а остальные – на средства частных инвесторов. Общая площадь построенных объектов составила более 360 тысяч квадратных метров. Основные строения были возведены на трех крупнейших площадках ОЭЗ "Технополис "Москва": "Руднево", "Алабушево" и "Печатники".

"При поддержке города ОЭЗ стала мощным драйвером развития инновационного и кадрового потенциала столицы. В настоящее время здесь работает более 240 предприятий, для которых возведено свыше двух миллионов квадратных метров промышленных и общественно-деловых площадей", – рассказал Ликсутов.

На площадке "Печатники" был сдан офисно-лабораторный корпус площадью 53,7 тысячи квадратных метров. Там уже начал работу Центр практического обучения "Профессии будущего", где взрослые москвичи могут освоить новую специальность или повысить квалификацию по 75 практико-ориентированным программам в различных отраслях экономики.

В центре оборудованы 35 современных учебно-производственных мастерских, оснащенных пятью тысячами единиц техники. Среди прочего в комплексе размещены станция метро с настоящим вагоном, полноразмерная лифтовая шахта, ресторан и пятизвездочный отель.

Кроме того, в индустриальном парке "Руднево" введены в эксплуатацию четыре объекта общей площадью 97,3 тысячи квадратных метров, включающие офисно-лабораторные зоны и производственный корпус для размещения высокотехнологичных компаний.

Также на территории столичной ОЭЗ начали работу Московский центр фотоники и спортивно-досуговый комплекс, который стал важным элементом социальной инфраструктуры зоны.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Москве 20 технопарков и промышленных комплексов сэкономили свыше 300 миллионов рублей на аренде городской земли. Как отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительный политики и строительства Владимир Ефимов, это касается предприятий, которые имеют статус инвестиционного приоритетного проекта.