Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 января, 20:32

Экономика

11 новых объектов появилось в ОЭЗ "Технополис "Москва" в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2025 году в ОЭЗ "Технополис "Москва" появилось 11 промышленных и общественно-деловых объектов. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, передал портал мэра и правительства столицы.

По словам вице-мэра, 7 из 11 объектов были построены при участии города, а остальные – на средства частных инвесторов. Общая площадь построенных объектов составила более 360 тысяч квадратных метров. Основные строения были возведены на трех крупнейших площадках ОЭЗ "Технополис "Москва": "Руднево", "Алабушево" и "Печатники".

"При поддержке города ОЭЗ стала мощным драйвером развития инновационного и кадрового потенциала столицы. В настоящее время здесь работает более 240 предприятий, для которых возведено свыше двух миллионов квадратных метров промышленных и общественно-деловых площадей", – рассказал Ликсутов.

На площадке "Печатники" был сдан офисно-лабораторный корпус площадью 53,7 тысячи квадратных метров. Там уже начал работу Центр практического обучения "Профессии будущего", где взрослые москвичи могут освоить новую специальность или повысить квалификацию по 75 практико-ориентированным программам в различных отраслях экономики.

В центре оборудованы 35 современных учебно-производственных мастерских, оснащенных пятью тысячами единиц техники. Среди прочего в комплексе размещены станция метро с настоящим вагоном, полноразмерная лифтовая шахта, ресторан и пятизвездочный отель.

Кроме того, в индустриальном парке "Руднево" введены в эксплуатацию четыре объекта общей площадью 97,3 тысячи квадратных метров, включающие офисно-лабораторные зоны и производственный корпус для размещения высокотехнологичных компаний.

Также на территории столичной ОЭЗ начали работу Московский центр фотоники и спортивно-досуговый комплекс, который стал важным элементом социальной инфраструктуры зоны.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Москве 20 технопарков и промышленных комплексов сэкономили свыше 300 миллионов рублей на аренде городской земли. Как отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительный политики и строительства Владимир Ефимов, это касается предприятий, которые имеют статус инвестиционного приоритетного проекта.

Читайте также


экономикагород

Главное

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам новой пандемии в 2026 году?

Эксперты выделили четыре вирусные угрозы, которые могут повысить риск

Однако специалисты уверены: если инфекция начинает распространяться, ее можно замедлить

Читать
закрыть

Как пережить самый грустный понедельник года?

Причина ухудшения состояния в этот день – окончательное возвращение к рутине после праздников

Светотерапия, физическая активность, творчество и хобби помогут улучшить настроение

Читать
закрыть

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика