Новая площадка появится в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Новую площадку "Алабушево-2" присоединят к особой экономической зоне "Технополис "Москва" в рамках стратегии развития промышленности столицы, утвержденной Сергеем Собяниным, сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По словам вице-мэра, площадь "Алабушево-2" составит 27,5 гектара. На территории построят свыше 370 тысяч квадратных метров промышленной и общественно-деловой инфраструктуры. Благодаря этому можно будет разместить важные высокотехнологичные компании.

"Преимущественно на площадке будут сосредоточены проекты в области микроэлектроники", – отметил Ликсутов.

В рамках стратегии развития промышленности столицы к 2030 году площадь ОЭЗ "Технопарк "Москва" будет расширена до 600 гектаров. К ней уже присоединили в 2024 году площадки "Хруничева", "Толстопальцево", "Красная Пахра" и "Карачаровский механический завод". Это позволило ОЭЗ увеличить свою площадь до 390 гектаров. Расширение инфраструктуры поможет локализировать больше городских современных предприятий и увеличить производство нужных для россиян продуктов.

Ранее сообщалось, что инвестор сможет возвести в ОЭЗ "Технополис "Москва" общественно-деловой комплекс на площадке "Печатники". Объект станет частью мультифункционального пространства, обустроенного пешеходно-выставочной галереей, офисными зонами и панорамным остеклением. Право на возведение комплекса получит победитель торгов, отправивший заявку на участие в аукционе до 5 ноября этого года.