Средства ПВО отразили воздушную атаку ВСУ в Севастополе

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают воздушную атаку украинских войск в небе над Севастополем. Всего было сбито пять воздушных целей в районе Северной стороны и Фиолента, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По данным спецслужб, никакие гражданские объекты в Севастополе не пострадали. Развожаев призвал местных жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.

Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске вечером 10 марта. В результате произошедшего погибли 6 человек, еще 37 пострадали. Все раненые доставлены в Брянскую областную больницу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва обязательно доведет информацию о преднамеренном ударе ВСУ по гражданскому населению в Брянске до ООН.