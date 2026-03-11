11 марта, 06:58Происшествия
Средства ПВО отразили воздушную атаку ВСУ в Севастополе
Фото: министерство обороны РФ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают воздушную атаку украинских войск в небе над Севастополем. Всего было сбито пять воздушных целей в районе Северной стороны и Фиолента, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По данным спецслужб, никакие гражданские объекты в Севастополе не пострадали. Развожаев призвал местных жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.
Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске вечером 10 марта. В результате произошедшего погибли 6 человек, еще 37 пострадали. Все раненые доставлены в Брянскую областную больницу.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва обязательно доведет информацию о преднамеренном ударе ВСУ по гражданскому населению в Брянске до ООН.