11 марта, 09:20

Происшествия

Стрелявшая в дом Рианны женщина обвинена в покушении на убийство

Фото: depositphotos/dechevm

Обстрелявшей дом американской певицы Рианны женщине предъявлено обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на материалы прокуратуры.

Согласно документам, злоумышленнице вменяют сразу несколько пунктов, включая покушение.

Об обстреле дома исполнительницы в элитном районе Беверли-Хиллз в США стало известно 9 марта. 30-летняя женщина произвела около 10 выстрелов, несколько из которых попали в наружную стену здания, находясь в автомобиле.

В момент инцидента Рианна находилась внутри своего дома. В результате ЧП никто не пострадал. Злоумышленница была оперативно задержана. После произошедшего артистка усилила меры безопасности и перенесла предстоящую фотосессию.

