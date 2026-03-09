LAT: неизвестная открыла огонь по дому певицы Рианны в Беверли-Хиллз

Фото: ТАСС/EPA/MOHAMMED BADRA

Полиция Лос-Анджелеса задержала 30-летнюю женщину по подозрению в причастности к обстрелу дома американской певицы Рианны (Робин Рианны Фенти) в элитном районе Беверли-Хиллз в США. Об этом сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на осведомленные источники в правоохранительных органах.

По данным следствия, задержанная открыла огонь по особняку артистки, находясь в автомобиле. В сторону здания было произведено порядка десяти выстрелов. Несколько пуль попало в наружную стену здания.

Как отмечают источники, в момент инцидента Рианна находилась внутри своего дома. В результате стрельбы никто из людей не пострадал.

О мотивах поступка женщины не сообщается. Ведется расследование преступления.

