09 марта, 06:57

Шоу-бизнес
LAT: неизвестная открыла огонь по дому певицы Рианны в Беверли-Хиллз

Полиция Лос-Анджелеса задержала 30-летнюю женщину по подозрению в причастности к обстрелу дома американской певицы Рианны (Робин Рианны Фенти) в элитном районе Беверли-Хиллз в США. Об этом сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на осведомленные источники в правоохранительных органах.

По данным следствия, задержанная открыла огонь по особняку артистки, находясь в автомобиле. В сторону здания было произведено порядка десяти выстрелов. Несколько пуль попало в наружную стену здания.

Как отмечают источники, в момент инцидента Рианна находилась внутри своего дома. В результате стрельбы никто из людей не пострадал.

О мотивах поступка женщины не сообщается. Ведется расследование преступления.

Ранее американский блогер Кейтлин Amouranth Сирагуса сообщила, что пережила вооруженное ограбление на свой дом. Грабители напали на девушку, вытащили ее из постели, приставили пистолет к голове и начали требовать данные от криптокошелька.

