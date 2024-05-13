NYP: неизвестный напал на актера Бушеми в Нью-Йорке

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Неизвестный напал на актера Стива Бушеми в Нью-Йорке. В настоящее время он находится в больнице, пишет New York Post со ссылкой на пресс-секретаря актера.

В статье уточняется, что Бушеми подвергся нападению на прошлой неделе. После этого медики зафиксировали у него отек глаза и лица.

"Он стал еще одной жертвой случайного акта насилия в городе. Он в порядке и ценит все добрые пожелания, хотя ему невероятно грустно, что это случилось с ним, когда он гулял по улицам Нью-Йорка", – прокомментировал случившееся его пресс-секретарь.

По его словам, злоумышленнику удалось сбежать. Сейчас правоохранители разыскивают нападавшего.

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