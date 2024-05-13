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13 мая, 10:29

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NYP: неизвестный напал на актера Бушеми в Нью-Йорке

Актер Бушеми подвергся нападению в центре Нью-Йорка

Фото: AP/Invision/Charles Sykes

Неизвестный напал на актера Стива Бушеми в Нью-Йорке. В настоящее время он находится в больнице, пишет New York Post со ссылкой на пресс-секретаря актера.

В статье уточняется, что Бушеми подвергся нападению на прошлой неделе. После этого медики зафиксировали у него отек глаза и лица.

"Он стал еще одной жертвой случайного акта насилия в городе. Он в порядке и ценит все добрые пожелания, хотя ему невероятно грустно, что это случилось с ним, когда он гулял по улицам Нью-Йорка", – прокомментировал случившееся его пресс-секретарь.

По его словам, злоумышленнику удалось сбежать. Сейчас правоохранители разыскивают нападавшего.

Ранее стало известно, что актриса Элизабет Мосс, известная по роли в сериале "Рассказ служанки", повредила позвоночник во время работы над новым сериалом "Вуаль".

Во время съемок драки на крыше актриса неудачно приземлилась и ударилась о стену. Ее сразу же госпитализировали. Как подчеркнула продюсер кинокартины Дениз Ди Нови, она получила серьезную травму.

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