В МИД заявили, что РФ принимает контрмеры в ответ на задержание судов на Балтике

Фото: depositphotos/PantherMediaSeller

Россия принимает ответные меры на задержание западными странами судов в Балтийском море, они могут носить асимметричный характер. Об этом сообщил РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

По его словам, страны-члены НАТО и Евросоюза фактически занимаются морским рэкетом, произвольно задерживая и арестовывая суда, которые следуют в соответствии с общепринятыми правилами.

"Безусловно, принимаем надлежащие контрмеры, которые могут носить в том числе асимметричный характер", – подчеркнул дипломат.

Масленников не уточнил, о каких именно ответных действиях идет речь.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские Военно-морские силы задержали в Индийском океане танкер DF Peak, подозреваемый в незаконной перевозке топлива.

Позже посольство РФ заявило, что остановка танкера DF Peak является вопиющим нарушением международного права. В дипмиссии подчеркнули, что ссылки на статью 110 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года для обоснования задержания, как и утверждения о якобы нарушенных танкером "международных санкциях", являются "фиговым листком", который нужен, чтобы прикрыть "откровенное пиратство и разбой".