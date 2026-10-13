Посольство России назвало захват танкера Францией вопиющим нарушением права

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Остановка танкера DF Peak французскими военно-морскими силами является вопиющим нарушением международного права, сообщили РИА Новости в посольстве России в Париже.

О задержании судна, шедшего под флагом Бенина, ранее объявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, танкер остановили в Индийском океане, а саму меру он попытался оправдать нормами международного морского права.

В посольстве подчеркнули, что ссылки на статью 110 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года для обоснования задержания, как и утверждения о якобы нарушенных танкером "международных санкциях", являются "фиговым листком", который нужен, чтобы прикрыть "откровенное пиратство и разбой".

Кроме того, французские власти не уведомляли посольство о задержании танкера. Сейчас в дипмиссии выясняют, есть ли граждане России среди членов экипажа DF Peak.

У берегов Сицилии ВМС Франции ранее задержали нефтяной танкер Deliver. Утверждалось, что он направлялся из Приморска. В морской префектуре Франции заявили, что танкер шел по Средиземному морю из российского порта.

