Макрон заявил о захвате военными Франции нефтетанкера в Индийском океане

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Французские Военно-морские силы задержали в Индийском океане танкер DF Peak, подозреваемый в незаконной перевозке топлива. Об этом в соцсетях заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, судно могло идти под ложным флагом. Публикацию Макрон сопроводил коротким видео, на котором, вероятно, запечатлена высадка французских военных на судно. По данным сервиса Marine Traffic, танкер ходит под флагом Бенина.

Ранее ВМС Франции задержали у берегов Сицилии нефтяной танкер Deliver, который, как утверждалось, шел из российского Приморска. О том, что танкер шел по Средиземному морю из российского порта, заявили в морской префектуре Франции.

До этого в Малайзии задержали два танкера с россиянами на борту. Утверждалось, что оба судна находились в сцепленном состоянии и, предположительно, осуществляли перегрузку нефти без разрешения.

