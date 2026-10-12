Премьер Норвегии Стере: арест "Профессора Молчанова" не вопрос между Норвегией и РФ

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Арест российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" на Шпицбергене не является вопросом межгосударственных отношений. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на Варшавском форуме по безопасности, передает РИА Новости.

"Это не вопрос между Норвегией и Россией. Это окружной суд Норвегии предоставил компании "Нафтогаз" право произвести арест", – сказал Стере.

Российское судно "Профессор Молчанов" было задержано в начале сентября норвежскими властями по запросу украинского "Нафтогаза". При этом представитель береговой охраны Норвегии подчеркивал, что они и военные не участвовали в захвате судна.

На борту корабля находилась арктическая биеннале – скульпторы, художники и студенты в возрасте от 18 до 70 лет и старше. Для их эвакуации выделили судно Морспасфлота. На родину в результате были возвращены 69 граждан России.