69 россиян с арестованного в Норвегии судна вернулись на родину

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69 граждан России, находившихся на арестованном судне "Профессор Молчанов", возвращены на родину. Об этом сообщили в офисе губернатора Шпицбергена.

В заявлении указано, что после конструктивного диалога с генеральным консулом Российской Федерации в Баренцбурге и представителями треста "Арктикуголь" губернатор оказал помощь россиянам в возвращении на родину.

Команда вернулась в страну во вторник, 8 сентября, через норвежский город Киркенес.

В начале сентября по запросу украинского "Нафтогаза" норвежские власти задержали на Шпицбергене российское судно "Профессор Молчанов". Представитель береговой охраны Норвегии при этом подчеркивал, что они и военные не участвовали в захвате судна.

Согласно судебному решению, корабль не может покинуть место стоянки до указания губернатора Шпицбергена.

Позднее выяснилось, что на борту была арктическая биеннале – скульпторы, художники и студенты в возрасте от 18 до 70 лет и старше. Для их эвакуации выделили судно Морспасфлота.

