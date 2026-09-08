Норвегия планирует переговоры с Россией по предотвращению инцидентов на море

Фото: depositphotos/edu1971

Норвегия намерена в ноябре или декабре провести встречу с российской стороной в рамках протокола INCSEA – соглашения о предотвращении инцидентов на море. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря объединенного штаба Вооруженных сил Норвегии Руне Хаарстада.

"Ответственность за организацию и проведение встречи возложена на штаб вооруженных сил Норвегии, а возглавит ее заместитель главы оперативного командования ВС Норвегии", – рассказал Хаарстад.

Кроме того, осенью норвежская сторона рассчитывает провести встречу с российскими пограничниками и береговой охраной.

"Позже этой осенью мы проведем встречу с пограничной службой и береговой охраной России, а также продолжим еженедельные обсуждения с Северным флотом в обычном режиме – как со значимым каналом обеспечения безопасности в Арктическом регионе", – отметил представитель норвежского военного ведомства.

Посольство России в Осло подчеркнуло, что представители пограничных служб обеих стран ежегодно встречаются для обсуждения вопросов охраны границы, борьбы с трансграничной преступностью и предотвращения нелегальной миграции.

Также существует технический канал связи между оперативными подразделениями Северного флота и Вооруженными силами Норвегии, по которому происходит обмен информацией о чрезвычайных ситуациях. В декабре 2025 года в Москве прошли консультации военных специалистов по реализации соглашения о предотвращении морских инцидентов за пределами территориальных вод, подписанного в 1990 году.

При этом дипломаты подчеркнули, что существующие механизмы предотвращения недопониманий и опасных инцидентов не работают в полную силу, поскольку Норвегия и ее союзники по НАТО идут по пути эскалации в Арктике, повышая риски и конфликтный потенциал.

"В условиях сохраняющейся приверженности Осло конфронтационному курсу Запада на нанесение России "стратегического поражения" и наращивание военного присутствия альянса в северных широтах о серьезном и предметном диалоге военных по вопросам поддержания стабильности и безопасности в Арктике говорить не приходится", – отметили в посольстве.

В начале сентября норвежские власти задержали российское судно на Шпицбергене по запросу украинской компании "Нафтогаз". Судебное постановление запрещает "Профессору Молчанову" покидать место стоянки до распоряжения губернатора Шпицбергена.

На судне находилась арктическая биеннале – скульпторы, художники и студенты в возрасте примерно от 18 до 70 лет и старше. Ее эвакуируют, используя судно Морспасфлота, выделенное Минтрансом.

При этом представитель береговой охраны Норвегии заявил, что ведомство и военные не принимали участия в захвате "Профессора Молчанова".