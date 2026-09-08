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08 сентября, 05:25

Общество

В детских садах РФ стартовали проекты, посвященные традиционным ценностям

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил о старте в детских садах страны проектов "Орлята-дошколята" и "Добрые игры", которые знакомят дошкольников с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями.

"Стартовали проекты "Добрые игры" и "Орлята-дошколята", которые в доступной форме знакомят дошкольников с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями, учат дружбе, взаимопомощи, уважению к старшим и заботе о других. Важно, чтобы эти качества формировались у ребенка с самого раннего возраста – через игру, общение и совместную деятельность", – приводит РИА Новости слова Кравцова.

Для дошкольников в рамках "Добрых игр" подготовлены игры, беседы, творческие задания, чтение книг и совместная деятельность. Каждую неделю дети будут погружаться в различные тематические направления, а по пятницам будут подводить итоги и обсуждать с воспитателями, чему научились.

Материалы проекта посвящены таким ценностям, как добро и дружба, жизнь и здоровье, познание и природа, культура и красота, человек и труд, семья и Родина. Участие в проекте в 2026/27 учебном году не является обязательным.

В свою очередь, проект "Орлята-дошколята" ориентирован на социально-коммуникативное развитие детей 6–7 лет, но также затрагивает другие образовательные области. Он поможет сформировать у детей первичную картину мира, вовлечь родителей и педагогов в совместную воспитательную деятельность и мотивировать дошкольников к дальнейшему участию в программе "Орлята России".

Ранее Минпросвещения РФ утвердило список мероприятий, рекомендованных для внесения в календарный план воспитательной работы детских садов, школ и колледжей на новый учебный год.

В перечень вошли акции и события, приуроченные ко Дню Победы, Дню народного единства, Дню наставника, Дню защиты животных, Дню российской науки и другим памятным датам.

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