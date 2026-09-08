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Транспорт

В РФ зарядки для электромобилей предложили ставить в домах без согласия всех жильцов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Ассоциация производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ) предложила приравнять зарядки для электромобилей к базовым коммунальным услугам. Это позволит устанавливать их без решения общего собрания собственников жилья. Инициатива содержится в дорожной карте на 2026–2030 годы, представленной на совещании Аналитического центра при правительстве РФ, сообщает газета "Известия".

Сегодня для установки зарядной станции на парковочной площадке многоквартирного дома необходимо провести общее собрание жильцов. Как уточнили в сети зарядных станций Punkt E, управляющая компания не обязана предоставлять точку подключения. Это может привести либо к отказу в установке, либо к тому, что жильцам будут навязывать дорогостоящие услуги.

Также представители отрасли выступают за пересмотр требований пожарной безопасности для парковок, где используются электромобили. С 1 июня 2026 года МЧС ввело новые правила, направленные на ограничение распространения огня в местах размещения электромобилей и зарядных устройств.

В АПОЭ пояснили, что установить электрозаправочную станцию (ЭЗС) в уже построенном доме можно только с большими затратами на модернизацию. Поэтому ассоциация предлагает убрать из нового свода правил термин "техническое перевооружение", к которому относится установка домашней зарядной станции.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин не поддерживает идею производителей ЭЗС. По его словам, при активном использовании зарядных станций повышается риск перебоев в электроснабжении квартир других граждан.

Он также считает, что ужесточение правил безопасности на парковке необходимо. По мнению эксперта, зарядную инфраструктуру нужно устанавливать в открытых пространствах, где нет скопления людей и куда может подъехать пожарная техника в случае возгорания электромобиля.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что в России действительно наблюдается проблема с недостаточным уровнем развития инфраструктуры для электромобилей, что сдерживает переход потребителей на такие машины. Представленные инициативы могут помочь развитию отрасли, но они не устраняют еще одну причину, по которой автомобилисты боятся переходить на электромобили – вопрос работы аккумулятора при низких температурах, считает эксперт.

Ранее стало известно, что крупнейшие в России электрозарядные комплексы начали работу на трассе М-11 "Нева" в городском округе Солнечногорск в Подмосковье. Один комплекс расположен на 63-м километре трассы по направлению в Москву, второй – на 75-м километре в сторону Санкт-Петербурга. На первом установлено 13 электрозарядных станций, на втором – 14.

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