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07 сентября, 23:56

Происшествия

Блогер Столяров попал в аварию на Рублевском шоссе

Фото: телеграм-канал "Алексей Столяров блогер"

Блогер Алексей Столяров и его жена Вера Бондарева попали в аварию в Москве. Об этом Столяров сообщил в своем телеграм-канале.

По информации канала Mash, столкновение произошло на Рублевском шоссе, участниками стали четыре машины. Сначала автомобиль Volkswagen на высокой скорости столкнулся с другой машиной – уже она влетела в кроссовер BMW X6 блогера.

Предварительно, в результате ДТП никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Ранее такси перевернулось после столкновения с машиной каршеринга на западе Москвы. По информации СМИ, авария произошла на Ленинском проспекте, возле дома 102. При этом в такси находился только водитель.

Еще одно ДТП произошло до этого в Раменском, где столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. В результате травмы получили пять человек. Авария случилась у одного из домов на улице Михалевича.

На 76-м километре МКАД столкнулись несколько машин и мотоцикл

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