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Общество

Страховые пенсии по старости начнут назначать автоматически в 2027 году

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Страховые пенсии по старости, в том числе досрочные, с 1 января 2027 года в России будут назначать автоматически, без заявления гражданина. Об этом сообщила эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения президентской академии Екатерина Медякова.

Сейчас граждане России, достигшие пенсионного возраста, могут получить на портале "Госуслуги" извещение о возможности оформления страховой пенсии. Для принятия решения необходимо подать электронное согласие. Лица, имеющие право на досрочный выход на пенсию, должны лично обратиться в отделение Социального фонда с соответствующим заявлением.

"Согласно проекту федерального закона, Социальный фонд с 1 января 2027 будет назначать пенсию автоматически в беззаявительном порядке, на основании только тех данных, которые уже есть в его информационных системах", – цитирует Медякову РИА Новости.

Нововведение затронет пенсионеров по общим основаниям: женщин 60 лет и мужчин 65 лет с 2027 года. Также мера коснется многодетных матерей и родителей ребенка с инвалидностью, которым положены досрочные выплаты. По словам эксперта, это избавит граждан от необходимости лично обращаться в Социальный фонд. Однако она предупредила, что данные о пенсионной истории необходимо проверить заранее, так как на них будет основан расчет выплаты.

Согласно параметрам бюджета Соцфонда и прогнозам Минтруда, к 2027 году средний размер страховой пенсии по старости в России может превысить 29 тысяч рублей.

По словам экспертов, в 2027 году индексация страховых пенсий пройдет в два этапа. С 1 февраля выплаты планируется увеличить на 4% с учетом прогнозируемой инфляции за предыдущий год, а с 1 апреля – еще на 3,4% за счет роста доходов бюджета Социального фонда. Таким образом, суммарное повышение за год составит около 7,5%.

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