Латвия планирует полностью запретить автобусные перевозки в РФ и Белоруссию

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Министерство сообщения Латвии внесло в правительство проект поправок к закону об автоперевозках, предусматривающий полный запрет пассажирских автобусных перевозок в Россию и Белоруссию с 2027 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно инициативе, под запрет подпадут регулярные и нерегулярные пассажирские автобусные перевозки, а также транзитные маршруты через территорию Латвии в эти страны.

В настоящее время существует единственный регулярный автобусный маршрут, соединяющий Латвию с Россией. Действующее разрешение на его эксплуатацию действительно до 9 января 2027 года. После этой даты продление разрешения не предусмотрено.

В ведомстве пояснили, что фактический эффект от ограничения регулярных рейсов не является полным, поскольку пассажиры могут пользоваться стыковочными маршрутами через Эстонию и Литву, а также услугами микроавтобусов, на которые не распространяются соответствующие правила автобусных перевозок.

Ранее сообщалось, что Латвия и Литва могут ограничить транзит российского зерна через свои порты. В частности, правительство Латвии намеревается рассмотреть соответствующий вопрос уже во вторник, 8 сентября.