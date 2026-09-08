Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 04:14

Политика

Латвия планирует полностью запретить автобусные перевозки в РФ и Белоруссию

Фото: depositphotos/oneinchpunch

Министерство сообщения Латвии внесло в правительство проект поправок к закону об автоперевозках, предусматривающий полный запрет пассажирских автобусных перевозок в Россию и Белоруссию с 2027 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно инициативе, под запрет подпадут регулярные и нерегулярные пассажирские автобусные перевозки, а также транзитные маршруты через территорию Латвии в эти страны.

В настоящее время существует единственный регулярный автобусный маршрут, соединяющий Латвию с Россией. Действующее разрешение на его эксплуатацию действительно до 9 января 2027 года. После этой даты продление разрешения не предусмотрено.

В ведомстве пояснили, что фактический эффект от ограничения регулярных рейсов не является полным, поскольку пассажиры могут пользоваться стыковочными маршрутами через Эстонию и Литву, а также услугами микроавтобусов, на которые не распространяются соответствующие правила автобусных перевозок.

Ранее сообщалось, что Латвия и Литва могут ограничить транзит российского зерна через свои порты. В частности, правительство Латвии намеревается рассмотреть соответствующий вопрос уже во вторник, 8 сентября.

Читайте также


политикатранспорт

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

Сколько продлится бабье лето в Москве?

9 сентября воздух прогреется до 19–21 градуса, а в четверг – до 22–26 при солнечной погоде

Потепление продлится с 9 по 14 сентября, затем будет похолодание и возвращение осадков

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика