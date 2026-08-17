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Депутат Панеш предложил продлить работу детских садов и начальных школ до 20:00

В Госдуме предложили продлить работу детских садов

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

В Госдуме предложили законодательно обязать муниципальные детские сады и начальные школы создавать вечерние группы и группы продленного дня, чтобы дети могли находиться под присмотром до 20:00. С такой инициативой выступил депутат ГД Каплан Панеш.

Парламентарий отметил, что большинство детских садов в России работают до 19:00, тогда как стандартный рабочий день у большинства родителей заканчивается в 18:00–19:00, а дорога до сада занимает дополнительное время. В результате мамы и папы вынуждены отпрашиваться с работы, просить помощи у родственников или выбирать между карьерой и безопасностью ребенка. Школьников младших классов, по его словам, приходится забирать сразу после уроков, хотя родители в это время еще работают.

"Родители не должны выбирать между работой и ребенком. Государство обязано создать условия, при которых мама или папа могут спокойно работать, зная, что их сын или дочь под присмотром. Это не вопрос удобства – это вопрос семейной стабильности и демографии", – приводит РИА Новости слова депутата.

Панеш признал, что у инициативы есть риски: педагоги предупреждают о повышении нагрузки на воспитателей и возможном профессиональном выгорании, а психологи отмечают опасность сокращения времени эмоционального контакта детей с родителями.

Однако депутат считает эти проблемы решаемыми. В ряде регионов для вечернего присмотра уже привлекают помощников воспитателей, что снижает нагрузку на основных педагогов, отметил Панеш.

При этом парламентарий подчеркнул, что оплата их труда в продленных группах должна быть достойной. Он предложил ввести дифференцированную оплату в зависимости от времени пребывания ребенка: родители смогут выбирать обычный режим до 19:00, продленный до 20:00 или другие варианты. Кроме того, необходимо предусмотреть дополнительное финансирование из федерального бюджета на оплату труда педагогов и содержание вечерних групп, а для школ – развивать "Школы полного дня" с общеразвивающими программами для младшеклассников.

Ранее в Общественной палате РФ предложили ввести добровольные онлайн-курсы перед началом учебного года для младшеклассников, забывших школьную программу за лето, и неуспевающих учеников. По мнению экспертов, курс мог бы длиться около двух недель и проходить исключительно по желанию детей и их родителей.

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