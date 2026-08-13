Онищенко: отмена учебы в школах по субботам позволит семьям больше проводить время вместе

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Отмена учебы в школах по субботам может позволить семьям больше проводить время вместе, однако при этом может вырасти ежедневная нагрузка на учеников и учителей. Об этом РИА Новости заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, многие учреждения работают по пятидневке, поэтому в случае реализации предложения родителям с детьми будет легче планировать досуг по субботам и воскресеньям.

Академик РАН подчеркнул, что не стоит забывать о ежегодном увеличении нагрузки на школьников и учителей. Шестидневка сохраняется в ряде учебных заведений в российских регионах. При этом решение о сохранении такого режима обучения каждая образовательная организация принимает самостоятельно.

Ранее депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением отменить учебу по субботам в школах. По их словам, в этот день можно проводить внеурочные, культурные, спортивные и иные воспитательные мероприятия.