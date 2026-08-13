SHOT: сын экс-вице-губернатора Петербурга Хотин страдал от наркозависимости

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Сын бывшего вице-губернатора Петербурга Александр Хотин, обвиняемый в убийстве, страдал от наркозависимости и проходил лечение в реабилитационном центре, передает SHOT со ссылкой на заседание суда.

Отмечается, что на заседании Хотин появился с большим синяком под глазом. Прокурор заявил, что информации о его регистрации на территории России нет – соответствующие листы в паспорте вырваны.

Хотина ранее задержали по подозрению в убийстве мужчины – инцидент произошел вечером 10 августа на улице Говорова в Москве. По предварительным данным, в квартире Хотина между ним и гостем произошел конфликт, в ходе которого Хотин несколько раз ударил оппонента ножом. Пострадавший смог покинуть квартиру, однако врачам не удалось его спасти.

После произошедшего Хотин скрылся и уехал к бывшей супруге на дачу в Можайск. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

При этом сообщалось, что Хотина уволили с работы за неделю до преступления. Он также часто выпивал, а его мать подавала заявление в полицию о краже посуды из драгоценных металлов на сумму 300 тысяч рублей.