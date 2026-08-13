Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 августа, 16:30

Происшествия
Главная / Новости /

SHOT: сын экс-вице-губернатора Петербурга Хотин страдал от наркозависимости

Сын экс-вице-губернатора Петербурга Хотин страдал от наркозависимости

Фото: МАХ/SHOT

Сын бывшего вице-губернатора Петербурга Александр Хотин, обвиняемый в убийстве, страдал от наркозависимости и проходил лечение в реабилитационном центре, передает SHOT со ссылкой на заседание суда.

Отмечается, что на заседании Хотин появился с большим синяком под глазом. Прокурор заявил, что информации о его регистрации на территории России нет – соответствующие листы в паспорте вырваны.

Хотина ранее задержали по подозрению в убийстве мужчины – инцидент произошел вечером 10 августа на улице Говорова в Москве. По предварительным данным, в квартире Хотина между ним и гостем произошел конфликт, в ходе которого Хотин несколько раз ударил оппонента ножом. Пострадавший смог покинуть квартиру, однако врачам не удалось его спасти.

После произошедшего Хотин скрылся и уехал к бывшей супруге на дачу в Можайск. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

При этом сообщалось, что Хотина уволили с работы за неделю до преступления. Он также часто выпивал, а его мать подавала заявление в полицию о краже посуды из драгоценных металлов на сумму 300 тысяч рублей.

"Московский патруль": сын экс-главы Костромской области задержан по подозрению в убийстве

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

Как устроен рынок платных помощников в Москве?

Отстоять очередь поможет трамидатор, а чтобы решить вопросы в городе можно найти "своего человека"

Стоимость простых поручений обычно начинается от 500–1 000 рублей в час

Читать
закрыть

Чем идентификация грибов при опасен сбор и помощи нейросетей?

Эксперты уверены: большую часть видов ИИ не определит

Среди зонтиков есть ядовитые виды, которые не распознаются по внешнему виду

Читать
закрыть

Как снизить риск меланомы и не пропустить первые признаки?

Для профилактики важно использовать SPF и быть осторожными у воды

Читать
закрыть

Как не просчитаться при выборе глэмпинга для отдыха?

При выборе стоит зайти в Реестр средств размещения, изучить сайт и почитать отзывы

Важно смотреть и на масштаб

Читать
закрыть

К чему приведет удаление сервисов "Яндекса" из AppStore?

Эксперты считают действия Apple конкурентной борьбой против российских разработчиков

Под удар попадут те программы, которые популярны в РФ и имеют западные альтернативы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика