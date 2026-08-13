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13 августа, 16:15

Происшествия

В Польше девочке с Украины выбили два передних зуба из-за акцента

Фото: 123RF.com/breizhatao

В Польше девочке с Украины выбили два передних зуба из-за того, что она ответила на польском с акцентом, сообщает газета "Известия" со ссылкой на украинские СМИ.

По словам матери потерпевшей, инцидент произошел после того, как дети ответили на просьбу дать сигареты. Полякам не понравился их украинский акцент, завязался конфликт, в ходе которого у девочки выхватили телефон и ударили ее.

Женщина добавила, что подала заявление в полицию, однако виновных пока не нашли. Семья, в свою очередь, уже уехала из Польши.

Ранее экс-посол Польши на Украине Ян Пекло заявил о том, что украинский президент Владимир Зеленский в ходе визита в Польшу нарушил дипломатический протокол. Пекло объяснил, что Зеленский должен был встретиться с президентом Польши Каролем Навроцким, однако не сделал этого, вместо этого поговорив с премьер-министром Дональдом Туском. Бывший посол отметил, что "что-то здесь нечисто".

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