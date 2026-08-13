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13 августа, 16:45

Политика

В ГД предложили включить в ОМС помощь детям с ожирением

Фото: 123RF.com/kwanchaichaiudom

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили создать федеральную программу профилактики детского ожирения, в рамках которой дети будут получать комплексную помощь по ОМС. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу партии.

По словам сопредседателя "Родительского комитета ЛДПР" Дарьи Голубевой, инициатива предполагает раннее выявление групп риска и единый маршрут медицинской помощи. В рамках программы детям с ожирением планируется предоставлять по ОМС консультации педиатра, эндокринолога, диетолога и психолога, необходимые обследования, а также семейные программы коррекции питания.

Кроме того, авторы предложения настаивают на распространении бесплатного горячего питания на учащихся 5–11-х классов и введении единых требований к качеству меню в школах. Отдельно в партии считают нужным ограничить рекламу вредных продуктов и открыть больше бесплатных детских спортивных секций.

Голубева также обратила внимание на масштаб проблемы. По ее словам, детское ожирение в стране уже не является обычной медицинской статистикой, оно превратилось в системную угрозу здоровью будущих поколений. Сейчас эта проблема затрагивает 480 тысяч школьников. При этом среди учащихся старших классов этот показатель на 60% выше, чем среди младшеклассников.

Ранее в Минздраве РФ заявили, что каждый третий россиянин страдает ожирением. Всего в стране зарегистрированы около 3 миллионов таких пациентов. Они рискуют перейти в категорию больных сахарным диабетом второго типа.

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