Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 12:17

Общество
Главная / Новости /

Врач Мкртычева назвала жажду одним из признаков сахарного диабета у детей

Перечислены три признака сахарного диабета у детей

Фото: 123RF.com/serezniy

Число случаев сахарного диабета у детей в последние годы растет. Детский эндокринолог НИКИ детства Джульетта Мкртычева назвала три признака, которые помогут выявить заболевание на ранних стадиях. Об этом сообщило "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.

"Первое – это постоянная жажда. Ребенок начинает пить больше жидкости, иногда просит воду даже ночью. Второе – частое мочеиспускание. Если школьник вдруг начал отпрашиваться с каждого урока в туалет или у него отмечается ночное недержание мочи, это повод насторожиться. Третье – необоснованное снижение веса. На фоне прежнего аппетита ребенок худеет на глазах", – рассказала специалист.

По ее словам, данные признаки могут сигнализировать о высоком сахаре. Если вовремя не обратиться к врачу и не поставить диагноз, то все может закончиться реанимационным состоянием. Мкртычева подчеркнула, что современные методы лечения позволяют детям с диабетом жить полноценной жизнью – хорошо учиться, заниматься спортом.

Главное – заметить болезнь в самом начале. Эксперт сказала, что часто родители по незнанию списывают плохое самочувствие ребенка на жаркую погоду, стресс в школе или просто усталость.

Минздрав Подмосковья напомнил, что с 18 по 24 мая в регионе идет Неделя профилактики заболеваний эндокринной системы.

Ранее специалист министерства здравоохранения России заявила, что каждый третий житель страны страдает от ожирения. Еще столько же человек имеют избыточный вес.

Директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава Наталья Мокрышева уточнила, что в России зарегистрировано не больше 3 миллионов человек с ожирением. Однако у них есть риск заболеть сахарным диабетом.

"Миллион вопросов": гастроэнтеролог рассказала, чем грозит неправильное питание школьников

Читайте также


обществодети

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика