05 июня, 21:56Мэр Москвы
Мэр Москвы сообщил об уничтожении уже 13-го БПЛА, летевшего к столице
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Системой ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву вечером в пятницу, 5 июня. Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.
В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, уточнил мэр.
Атака беспилотников на столицу началась утром 5 июня. Первый дрон был ликвидирован примерно в 05:24 по московскому времени. К текущему моменту уничтожено 13 беспилотников.
Собянин ранее поблагодарил Минобороны РФ и российскую армию за высочайшую эффективность системы противовоздушной обороны (ПВО) при отражении атак БПЛА. По словам мэра, оборонное ведомство и Вооруженные силы РФ ответственно подходят к своей работе.