Мэр Москвы сообщил об уничтожении уже 13-го БПЛА, летевшего к столице

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системой ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву вечером в пятницу, 5 июня. Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.

В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, уточнил мэр.

Атака беспилотников на столицу началась утром 5 июня. Первый дрон был ликвидирован примерно в 05:24 по московскому времени. К текущему моменту уничтожено 13 беспилотников.

Собянин ранее поблагодарил Минобороны РФ и российскую армию за высочайшую эффективность системы противовоздушной обороны (ПВО) при отражении атак БПЛА. По словам мэра, оборонное ведомство и Вооруженные силы РФ ответственно подходят к своей работе.