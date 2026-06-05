Москва помогает предпринимателям внедрять цифровые решения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Внедрение роботизации и цифровых решений увеличивают рост производительности труды. Онако без четкой операционной модели эффект не может быть устойчивым. Об этом заявила заммэра Москвы Мария Багреева на сессии "Механизмы вместо людей: роботизация – быть или не быть?" в рамках ПМЭФ.

Вице-мэр отметила, что в рамках проекта "производительность труда" столица проводит работу по повышению эффективности предприятий города. С 2022 года участниками проекта стали свыше 500 компаний. Как показал опыт, отметила Багреева, не получается включить в работу какое-либо роботизированное решение, не переработав операционные процессы. Не сделав это предприятие получит дорогую и бессмысленную инвестицию.

Багреева заявила, что внедрение роботизации при выстроенных процессах позволяет величить производительность труда до 20–40%. Она уточнила, что сейчас специалисты столчиного правительства проводят анализы узких мест и потерь в операционных процессах, дают оценку возможности оптимизации. Эксперты обращают внимание на потенциал для автоматизации, цифровую зрелость компании. Также эксперты анализирую, можно ли внедрить роботизированные и цифровые решения в действующие производственные системы.

В настоящее время у некоторых компаний Москвы есть проблемы, в том числе нехватка информации об эффективных решениях, квалифицированных кадров. Также ряд предприятий боятся не оправдать инвестиции. Есть те, у кого не хватает интеграторов цифровых решений.

Чтобы преодолеть существующие проблемы столица активно знакомит компании с решениями и их эффективностью, добавила Багреева. Например Москвы разработала базу, состоящую более чем из 250 инструментов повышения эффективности для разных отраслей.

Вице-мэр также рассказала, что город проводит зарубежные деловые миссии и стажировки на российских высокотехнологичных предприятиях для демонстрации лучших практик. Например, прошла деловая миссия в Дубае, которая была посвящена лучшим практикам в сфере гостеприимства. В свою очередь, в Шанхае состоялось мероприятие, посвященное изучению опыта крупных индустриальных площадок и умных заводов с высокой долей использования роботизации и автоматизации. В настоящее время некоторые компании Москвы уже начали включать в свою работу отдельные изученные практики.

По мнению Багреевой, одной из проблем реализации проектов по роботизации является недостаток интеграторов. Он отметила, что сейчас роботов можно приобрести в РФ, что-то купить в Китае. Но успех от включения в работу роботизации зависит от квалификации интегратора, который работал с компанией.

Заммэра добавила, что для помощи бизнесу Москва создала единую базу поставщиков и интеграторов цифровых решений, включающую более 200 компаний, которые работают на рынке и имеют хорошую репутацию.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин в рамках ПМЭФ подписал соглашения об углублении сотрудничества с Кемеровской и Кировской областями, Еврейской автономной областью и Ненецким автономным округом. Новое соглашение предусматривает укрепление связей и углубление экономической интеграции между российскими субъектами.

