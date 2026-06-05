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05 июня, 14:15

Мэр Москвы

Собянин: Москва поможет регионам внедрять цифровые технологии в строительстве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Зампред правительства России Марат Хуснуллин и Сергей Собянин подписали обновленное соглашение о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации строительной отрасли. Подписание документа прошло в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Документ развивает соглашение, которое было подписано правительством РФ и столичными властями в прошлом году. Стороны продолжают реализовывать совместные мероприятия.

Кроме уже предусмотренных направлений партнерства в области развития и внедрения технологий искусственного интеллекта и технологий информационного моделирования, будет организовано взаимодействие в сфере цифрового мастер-планирования.

В Москве эта работа ведется с 2024 года. Город реализует алгоритмы цифрового мастер-планирования, разрабатывает комплексный подход для оптимизации и улучшения процессов градостроительного планирования, в том числе подготовку проектов планировки территорий.

Это дает возможность анализировать потребности территории, включая обеспеченность социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой. Также это помогает создавать оптимальные сценарии застройки и развития территорий, в автоматическом режиме проверять соответствие проектов зданий и сооружений правилам и нормативам.

Совместная работа с кабмином обеспечивает тиражирование и масштабирование лучших практик столицы и цифровых сервисов в других регионах России.

Помимо этого, на полях ПМЭФ Собянин подписал соглашения об углублении сотрудничества с Кемеровской, Кировской, Еврейской автономной областями, а также с Ненецким автономным округом. Документы не только развивают положения прошлых двусторонних соглашений о партнерстве, но и предусматривают укрепление связей и углубление экономической интеграции между российскими субъектами.

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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