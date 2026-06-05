Собянин: Москва вышла на массовое домостроение в рамках реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва вышла на массовое домостроение в рамках программы реновации, сообщил Сергей Собянин в интервью РБК на полях ПМЭФ.

По его словам, главная задача – переселить около миллиона москвичей, то есть практически каждую десятую семью. Мэр подчеркнул, что это "беспрецедентная на мировом уровне" задача, но выразил уверенность в успешной реализации программы.

"Уже четверть миллиона переселены, в ближайшие годы, как вы правильно сказали, еще четверть миллиона – это уже полмиллиона будет, то есть мы половину программы пройдем, а дальше с каждым годом все больше и больше количество людей будет переселяться, все больше и больше нарастает интенсивность этой программы", – добавил он.

В настоящее время в рамках программы реновации в Москве одновременно проектируют и строят около 11 миллионов квадратных метров жилья, рассказал ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Он подчеркнул, что новое жилье появится более чем на 500 площадках.

