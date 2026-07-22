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22 июля, 15:02

Происшествия

Жителя Приморья, евшего бананы на опоре ЛЭП, задержали после побега из психбольницы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Житель Приморья, который ранее сбежал из психиатрической клиники и публиковал в соцсетях видео с поеданием бананов на вершине опоры ЛЭП, был задержан после нового побега. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Мужчина сам рассказал своим подписчикам в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ), что покинул медучреждение, но его задержали в аэропорту города Артема. В полиции подтвердили эту информацию.

В июне суд назначил приморцу лечение в психиатрическом стационаре, так как у него диагностировано тяжелое психическое расстройство. Однако пациент самовольно покинул больницу и перестал появляться на приемах.

После этого мужчина начал выкладывать видео, на которых без страховки сидит на вершине опоры ЛЭП, не держась за нее руками, а также взбирался на фонарный столб и выполнял физические упражнения на его верхней части. Тогда мужчину задержали и вернули в клинику.

Ранее суд в Новосибирской области отправил на лечение в психбольницу мужчину, который беспричинно напал с мачете на двух пассажиров в январе 2025 года. Потерпевшие смогли сбежать из вагона. Им оказали медпомощь другие люди.

При этом, находясь в следственном изоляторе, мужчина также ударил рукой по лицу сотрудника учреждения. В результате выяснилось, что в моменты совершения преступлений он страдал психическим расстройством.

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