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03 июня, 17:04

Происшествия

В Тверской области задержали водителя, атаковавшего лопатой проезжающие авто

Фото: телеграм-канал "Полиция 69"

В Тверской области задержан автомобилист, который нападал с лопатой на проезжающие машины. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел на 215-м километре трассы М-9 "Балтия" в Зубцовском районе. По данным ведомства, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проезжал по автодороге и зацепил отбойник. Тогда он решил, что в этом происшествии виновны дорожные рабочие.

В результате он схватил из микроавтобуса рабочих лопату и разбил стекла в их машине. После злоумышленник начал бросать лопату в проезжающие авто. Из-за этого повреждены оказались 5 транспортных средств.

Личность задержанного удалось установить. Им оказался ранее судимый 44-летний житель Смоленской области. В отношении него возбуждено дело о хулиганстве. В настоящее время решается вопрос об аресте злоумышленника.

Ранее суд в Новосибирской области отправил на лечение в психбольницу мужчину, который беспричинно напал с мачете на двух пассажиров. Инцидент произошел в январе 2025 года в купе пассажирского состава, который следовал из Томска в Адлер. Потерпевшие смогли сбежать из вагона. Им оказали медпомощь другие люди.

В феврале 2025-го, находясь в следственном изоляторе, мужчина ударил рукой по лицу сотрудника учреждения. В результате злоумышленник прошел судебно-психиатрическую экспертизу, в рамках которой выяснилось, что в моменты совершения преступлений он страдал психическим расстройством.

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