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24 июля, 05:55

Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с легковым авто в Татарстане

Фото: МАХ/"Прокуратура Республики Татарстан"

В Зеленодольском районе Татарстана в результате аварии погибли 6 человек. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

По предварительной информации, водитель за рулем легкового автомобиля Chevrolet Lanos не справился с управлением и врезался в дерево. Из-за столкновения он сам и 5 его пассажиров скончались на месте от полученных травм.

На место происшествия для выяснения всех обстоятельств ДТП выехал зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев. Ход процессуальной проверки взят на контроль.

Ранее маршрутка столкнулась с трактором в Смоленске. В результате аварии пострадали 3 пассажира микроавтобуса. Они были доставлены в больницу. По факту ДТП также была организована проверка.

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