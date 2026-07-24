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Попытки отменить русскую культуру на Западе являются безумием. Об этом заявил бывший посол Великобритании в Узбекистане, шотландский политический активист Крейг Мюррей в беседе с РИА Новости.

Дипломат напомнил, что несколько лет назад в некоторых европейских странах доходило до отмены концертов с музыкой Петра Чайковского.

"Это было совершенно безумно. Сейчас это, похоже, прекратилось, и в последнее время я такого уже не видел", – сказал он.

Мюррей пояснил, что Россия является фундаментальной частью европейской культуры. В пример он привел таких известных деятелей, как уже упомянутый Чайковский, Николай Римский-Корсаков, Дмитрий Шостакович и Федор Достоевский, отметив, что их нельзя отнести к второстепенной категории.

Отдельно экс-посол выделил творчество последнего, пояснив, что оно оказало глубокое влияние на целые поколения британцев. В шутливой форме дипломат также заметил, что именно из-за Достоевского он начал выпивать и играть в азартные игры, чтобы быть похожим на автора.

Одним из примеров отмены русской культуры стала отмена выступления российской балерины Светланы Захаровой вместе с ее мужем Вадимом Репиным в Teatro del Maggio Musicale во Флоренции.

Балет Pas de deux for toes and fingers должен был быть представлен публике 20 и 21 января. Однако учреждение решило не проводить мероприятие, объяснив позицию международной напряженностью, которая создает атмосферу, способную негативно повлиять на успех представления.

Однако СМИ писали, что на решение в действительности повлияло обращение посольства Украины во Флоренции, которое назвало выступление Захаровой в Италии неприемлемым.