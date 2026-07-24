СФ одобрил закон о регулировании цифровых валют в России

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Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который впервые комплексно регулирует обращение цифровых валют и цифровых прав в России. Принятый документ устанавливает правила работы криптообменников, цифровых депозитариев и участников рынка, а также определяет условия покупки криптовалют для инвесторов.

Кроме того, закон регулирует отношения, связанные с организацией обращения, учетом и хранением цифровых валют и иностранных цифровых инструментов, майнингом, выпуском и обращением цифровых прав, а также деятельностью операторов информационных систем, в которых выпускаются цифровые финансовые активы.

Обменивать криптовалюту смогут лишь те организации, которые внесены в специальный реестр, хотя до 1 июля 2027 года допускается работа и без регистрации в нем. Минимальный размер собственных средств у компаний должен составлять 15 миллионов рублей.

Деятельностью по обмену цифровых валют считается купли-продажа криптовалют от своего имени и за свой счет вне организованных торгов в виде двух и более сделок за месяц на общую сумму свыше 3,5 миллиона рублей.

Клиринговые организации могут совершать операции с цифровыми валютами без включения в реестр и без привлечения брокера, если это требуется для исполнения обязательств перед участниками клиринга или для урегулирования случаев невыполнения ими своих обязательств.

Закон запрещает использовать криптовалюты для оплаты товаров и услуг, а также рекламировать или распространять информацию о возможности такой оплаты.

В то же время цифровые валюты разрешается применять при уплате комиссий за майнинг, при расчетах по внешнеторговым контрактам между резидентами и нерезидентами, за ценные бумаги, другие цифровые валюты или цифровые права.

Если кредитная организация или филиал иностранного банка заподозрит, что операции проводятся неуполномоченной организацией, она обязана отказать в переводе денег. Закон также гарантирует судебную защиту владельцам цифровых валют независимо от того, декларировали ли они ранее активы или нет.

Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать наиболее ликвидные криптовалюты через посредников на сумму до 300 тысяч рублей в год у каждого посредника, тогда как квалифицированные инвесторы получают право покупать любые криптовалюты без подобных ограничений. При этом обе категории должны пройти специальное тестирование.

Основная часть закона вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Отдельные положения начнут действовать в 2027 году.

Ранее в Совфеде заявляли, что цифровой рубль является безопасным финансовым инструментом, так как его эмитентом выступает Банк России, а средства учитываются на платформе регулятора, а не на счетах коммерческих банков. Благодаря этому деньги граждан будут доступны даже при банкротстве обслуживающего банка.

До этого в ЦБ рассказывали, что наличные деньги никуда не уйдут после внедрения цифрового рубля. Цифровая национальная валюта будет постепенно входить в обиход, но задача регулятора в том, чтобы сделать его удобным, а не навязать гражданам.

