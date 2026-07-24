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24 июля, 17:08

Экономика

Wildberries предоставил пострадавшим продавцам отсрочку по кредитам

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Продавцам Wildberries, товары и операционная деятельность которых пострадали при атаках беспилотников, предоставили отсрочку по кредитам. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса.

"WB Банк и МКК WB Финанс подключили кредитные каникулы продавцам – представителям малого и среднего бизнеса, чьи товарные остатки и операционная деятельность пострадали в результате атак на логистические центры Wildberries. Эта мера дополняет уже действующую помощь продавцам от Wildberries", – указано в сообщении.

Согласно мере поддержки, платежи по основному долгу и начисление процентов замораживаются на 3 месяца. Ближайший платеж по кредитам и займам необходимо будет внести в конце октября. Также предприниматели могут не подавать никакие заявки, поскольку отсрочка автоматическая.

В компании рассказали, что если продавцу не нужна отсрочка, то он может отключить опцию в личном кабинете или обратиться в поддержку.

Атаки на логоцентры WB произошли в нескольких городах России. В ночь на 18 июля беспилотники ударили по складам компании в подмосковной Электростали и в Котовске Тамбовской области.

Вторая волна атак произошла в ночь на 22 июля. Под нее попали склады в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края, оба объекта загорелись.

В ночь на 24 июля пожар вспыхнул в складском помещении Wildberries в деревне Новосаратовке Ленинградской области. Компания также объявила о приостановке работы двух логистических центров в Шушарах и Уткиной Заводи на территории Санкт-Петербурга.

Глава компании Татьяна Ким назвала атаку на логоцентры актом международного терроризма. Она подчеркнула, что Wildberries делает все необходимое для обеспечения безопасности своих сотрудников.

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