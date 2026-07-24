В Минспорте прокомментировали санкции Евросоюза против Дегтярева

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Введение Евросоюзом санкций против министра спорта РФ Михаила Дегтярева является реакцией на успешную дипломатическую операцию по снятию ограничений с российских атлетов. Об этом сообщается в телеграм-канале "Дегтярев на спорте".

В сообщении утверждается, что европейские чиновники "прохлопали" момент, когда он в марте 2025 года начал "наступательную дипломатическую операцию" по отмене санкций со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и международных спортивных федераций.

Результатом этой работы стало решение исполкома МОК от 7 июля – в этот день МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России и отменил рекомендации об участии российских спортсменов в нейтральном статусе, а также запрет на выступление в командных видах спорта.

"8 июля все в Европе вдруг проснулись, осознали и начали гадить. Ну что они могли сделать", – говорится в сообщении канала.

Ранее Евросоюз утвердил очередной, 21-й по счету, пакет санкций против России. Ограничения коснулись 170 российских компаний и 48 физических лиц. В новый санкционный список также были внесены Дегтярев и помощник президента РФ Владимир Мединский.

Кроме того, под ограничения подпали 94 российских и 4 иностранных банка, 33 кредитно-финансовых организации. Под рестрикциями оказались четыре новых объекта, связанных с трансграничной компанией А7.