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01:23

Политика

ЕС ввел санкции против Шереметьево и еще трех российских аэропортов

Фото: depositphotos/Kordin

Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций против России ввел ограничения в отношении нескольких российских аэропортов, включая московский Шереметьево. Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале ЕС.

Под санкции также подпали аэропорты Ульяновск-Восточный, Платов в Ростове-на-Дону и воздушная гавань Минеральных Вод. В Брюсселе объяснили эти меры тем, что перечисленные аэропорты используются для перевозки товаров и технологий, задействованных в украинском конфликте.

Ранее ЕС утвердил очередной, 21-й по счету, пакет санкций против России. Новые ограничения коснулись 170 российских компаний и 48 физических лиц.

Как следует из официального документа, меры затронули и финансовый сектор: в черный список внесены 94 банка из РФ, 4 зарубежных банка и 33 кредитно-финансовых учреждения.

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Сюжет: Санкции
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