РИА Новости: самолет-разведчик США вновь замечен над Черным морем

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Самолет-разведчик США Bombardier ARTEMIS II пролетал над акваторией Черного моря вдоль российской границы в пятницу, 24 июля. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на полетные данные.

Борт американской разведки вылетел с румынской авиабазы "Михаил Когэлничану" и дважды пролетел приблизительно до Сочи и обратно.

Как отмечается, Bombardier ARTEMIS II также часто можно встретить в районе Калининградской области. Его переоборудовала американская компания Leidos из бизнес-джета.

Второе такое же воздушное судно было изготовлено в 2022 году. Самолеты этого типа осуществляют перехват, запись и расшифровку данных на большом расстоянии.

Ранее американский самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II был зафиксирован в небе над Калининградской областью. 7 июля он совершил не менее трех пролетов вокруг региона с 11:00 до 15:30 по московскому времени.

